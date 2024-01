Romário assume America e reverencia Zagallo, que o vetou na Copa de 98

O senador e ex-jogador Romário tomou posse como presidente do America, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (6/1). Quis o destino que o ex-atacante, vetado da Copa de 1998 pelo técnico Zagallo, assumisse a direção do clube justamente no dia em que o mundo lamenta a morte do Velho Lobo. Clube onde, por sinal, Zagallo começou a carreira no futebol no final dos anos 1940.

Ao assumir a presidência do clube tijucano para um mandato até 2026, Romário falou de Zagallo. A não convocação do atacante para a Copa do Mundo de 1998 é algo lembrado até hoje, já que Zagallo tomou a decisão na contramão da maioria da opinião pública. Afinal, Romário estava recuperado da lesão que motivou seu afastamento. Além disso, era craque. Entretanto, Zagallo preferiu não arriscar. Dessa forma, o Baixinho ficou fora do Mundial.

Hoje, Romário deixou essa má lembrança de lado para reconhecer o valor do Velho Lobo. E o comparou a ninguém menos que o Rei do Futebol.

“Todos sabem da minha relação com ele (Zagallo). Na verdade a gente não tinha relação, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Zagallo tem a mesma importância de um Pelé. Sempre foi muito vitorioso, deixou um legado importante para todos nós. Dia triste para o futebol. Zagallo vai ficar para sempre na nossa memória, como Pelé “, disse.

Objetivos de Romário na presidência do America

Ao assumir a presidência do America, Romário realiza um sonho de seu pai, Edevair. No discurso de posse, ele disse que o principal objetivo é levar o clube de volta à elite do futebol carioca. Atualmente, o America está na Segundona e terminou a temporada de 2023 num amargo oitavo lugar. Além disso, Romário espera que o time se saia bem na Copa Rio, no segundo semestre deste ano. Ele vai buscar o título de campeão para que o clube tenha o direito de escolher se prefere jogar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil.

Romário também falou de questões extracampo. Assim, ele anunciou que vai fazer uma auditoria nas contas do clube e resolver a situação que envolve a construção de um shopping na antiga sede, na Tijuca.

