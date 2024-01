Atlético elimina Lugo e vai às oitavas da Copa do Rei

Apesar de não fazer um jogo de encher os olhos, o Atlético de Madrid venceu o Lugo, neste sábado (6/1), por 3 a 1. Dessa forma, conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Rei. O jogo (que nesta fase é único) foi na Galícia, no Estádio Anxo Carro e o time da casa, que é da Segundona, dominou boa parte do tempo. Mas a maior qualidade atleticana acabou determinante para um triunfo. Correa e Depay (dois) marcaram para o Atlético. O gol do Lugo foi de Antonetti.

Com o triunfo, o Atlético se recupera da derrota para o Girona no meio da semana (pelo Espanhol) e ganha mais ânimo para o clássico desta quarta-feira (10/1) contra o Real Madrid.

O Lugo tem uma camisa muito parecida com a número 1 do Atlético de Madrid. E o gigante da capital jogou com seu uniforme alternativo. Quem não prestasse atenção, poderia pensar que o grande em campo era o Lugo. Afinal, o time da casa dominou a maior parte do primeiro tempo. Tirando alguns momentos, o Atlético (que começou com muitos reservas) não conseguiu ser dominante. Apesar disso, os Colchoneros saíram na frente aos dois minutos quando Correa escorou um cruzamento e fez 1 a 0. Depay poderia ampliar, pois teve duas oportunidades. Mas, depois dos 15 minutos, o Lugo pressionou, obrigou o goleiro atleticano Oblak a fazer boas defesas e quase marcou numa cabeça de Antonetti que o zagueiro Giménez salvou em cima da linha. Contudo, conseguiu o gol de empate aos 39, um golaço de Antonetti.

Depay define a classificação do Atlético

No segundo tempo, só deu Lugo nos primeiros 20 minutos. Pressão total, bola na trave de Oblak em fiinalização de Castrín, um sufoco só. Porém, a qualidade técnica do Atlético, com a entrada de titulares, se impôs. Depay recebeu na área, saiu da marcação de Castrín e chutou com força. O goleiro Tabuaco tentou espalmar, Jean tentou salvar em cima da linha, mas sem sucesso. Atlético novamente na frente. Este gol matou o Lugo. Aos 28, Llorente recebeu na direita e avançou para o findo, tocando para Depay pegar de primeira e fazer 3 a 1. E quase vitrou goleada: um chute de Motara foi no travessão. Seria injustiça demais para o Lugo, que perdeu e está eliminado, mas fez bonito.

