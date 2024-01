João Pedro põe Brighton na próxima fase da Copa da Inglaterra

O atacante João Pedro segue muito bem, obrigado, no Brighton. Neste sábado (6/1), o brasileiro fez dois dos gols da vitória por 4 a 2 de sua equipe sobre o Stoke City, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Com isso, ajudou a classificar o Brighton para a próxima fase da competição. Estupiñán e Duke fizeram os outros gols. Para o Stoke, marcaram van Hecke (contra) e Baker.

veja aqui a tabela de classificação da Copa da Inglaterra

O Brighon, no primeiro tempo, teve as primeiras oportunidades. Mas, aos 15, van Hecke tentou cortar um cruzamento da direita, mas pegou mal e fez contra. Contudo o Brigton se recompôs em campo e conseguiu o empate nos acréscimos, num chutaço de fora da área de Estupiñán.

João Pedro garante a vaga do Brighton

No segundo tempo, jogo elétrico. Dunk virou para o Brighton aos seis, numa cabeçada de Dunk após chuveirinho da esquerda. Contudo, o time da casa arrancou o empate num pênalti bem cobrado por Baker. O empate levaria a decisão para um jogo extra: mas aí brilhou João Pedro. Aos 26, Gross fez ótima jogada e cruzou para o brasileiro aparecer em velocidade e cabecear para a rede. Aos 34, van Becke se redimiu do gol contra, aparecendo de supresa num contra-ataque e dando de bandeja para João Pedro colocar 4 a 2 no placar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook