Empresária de Pedrinho confirma acerto com o Santos

Apesar de ainda não ter sido anunciado, há a confirmação de que Pedrinho atuará pelo Santos em 2024. A sua empresária, Roberta Porfírio, admitiu que o atacante já assinou contrato com o Alvinegro Praiano. O jogador até esteve na apresentação junto ao elenco no CT Rei Pelé, neste sábado (06), para dar início a pré-temporada.

Pedrinho pertence ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, e defenderá o Peixe por empréstimo, a princípio, por apenas uma temporada. O coordenador do Santos, Alexandre Gallo, foi quem conduziu as tratativas e conseguiu que os russos o liberassem sem custos. O clube do litoral de São Paulo ficará responsável apenas por pagar os salários do atacante. Vale ressaltar que seu vínculo com o clube do Leste Europeu expira somente no fim de junho de 2026.

O único detalhe que falta para o jogador ser anunciado pelo Santos é que o presidente, Marcelo Teixeira, aprove a chegada através de assinatura. Pedrinho recebeu o aval do técnico Fábio Carille e de toda a sua comissão técnica. A tendência é que ele seja uma das últimas contratações para a temporada. Isso porque já foram confirmados 12 reforços até aqui.

Desempenho discreto em 2023

Pedrinho atuou pelo América Mineiro no segundo semestre de 2023, onde já havia tido uma curta passagem no ano passado. O seu segundo período no Coelho também foi pequeno, mas dessa vez discreto, Afinal, ele disputou apenas 12 jogos, sem gols ou assistências. Antes disso, na primeira metade da temporada, o atacante, de 24 anos, estava no São Paulo, mas teve o contrato rescindido após acusação de agressão a sua ex-namorada. Em seguida, para 2024, o Lokomotiv Moscou, da Rússia, dono dos seus direitos deve cedê-lo por empréstimo ao Peixe.

Santos já anunciou mais do que um novo time para temporada

Até o momento o Peixe já anunciou a chegada de 12 reforços: o zagueiro Gil, os laterais-direito Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, os meio-campistas João Schmidt, Diego Pituca, Cazares, Giuliano e Otero. Além dos atacantes Guilherme, Marcelinho e Willian Bigode. Dessas 12 contratações, Gil e Giuliano já atuaram juntos, assim como Cazares e Otero.

