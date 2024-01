Everton Ribeiro se despede do Flamengo nas redes sociais

O meia-atacante Everton Ribeiro se despediu do Flamengo pelas redes sociais neste sábado (6/1). Assim, ele enalteceu o período em que permaneceu no clube rubro-negro.

“Os anos mais lindos da minha vida”, declarou.

Everton agradeceu pelo apoio da torcida ao longo de sua carreira no clube, onde permaneceu por seis anos.

“Obrigado, Nação. Eu jamais esquecerei tudo o que vivi por aqui. Eu amo vocês”.

Desde junho de 2017, quando ingressou no clube da Gávea, até o fim da temporada de 2023, Everton atuou em 394 jogos, marcando 46 gols e levantando 11 taças com os companheiros.

Rumo ao Bahia para nova fase

Aos 34 anos, ele vira a página para defender as cores do Bahia, em Salvador. O empresário do jogador, Carlos Eduardo Baptista, chegou a dizer que Everton preferia continuar no Flamengo, mas impôs uma condição: um contrato de duas temporadas. Entretanto, a princípio, o clube só aceitaria manter o atleta por mais um ano. Assim, essa divergência inviabilizou a renovação do vínculo.

Na despedida na rede social, Everton exibiu um vídeo com imagens de grandes momentos de sua carreira: gols, comemorações, títulos. Além disso, também editou imagens de sua relação com a família, inclusive o filho assistindo a um jogo do Flamengo com a camisa que dizia “Papai”.

Recentemente, Everton fez uma autocrítica sobre a sua atuação no Flamengo ao longo de 2023. E estendeu a avaliação negativa ao time como um todo. Afinal, o clube passou o ano em branco, sem qualquer título.

“Nação, eu não preciso nem dizer que o ano de 2023 não foi como esperávamos, nem como vocês mereciam. Nós, atletas, temos uma parcela grande de responsabilidade”, afirmou.

Embora deva se apresentar ao Bahia neste domingo (7/1), Everton Ribeiro deverá receber homenagem do Flamengo em fevereiro, no Maracanã. A expectativa é de que ele, inclusive, possa posar com os 11 troféus que o clube conquistou com sua participação.

Carreira de Everton Ribeiro desde o Corinthians

Nascido em 10/4/1989 em Arujá, cidade de 87 mil habitantes a 41 km da capital paulista, Everton começou a jogar futebol aos 18 anos no Corinthians. Foi por empréstimo para o São Caetano e, ao retornar, partiu para o Coritiba. Depois, ainda passou pelo Cruzeiro antes de seguir para sua primeira experiência no exterior. Dessa forma, jogou no Al-Ahli, na Arábia Saudita, de janeiro de 2015 a junho de 2017, quando chegou ao Rio de Janeiro para se unir ao Mengão.

