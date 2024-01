Palmeiras anuncia a renovação com Zé Rafael

O Palmeiras anunciou neste sábado a renovação de contrato com o volante Zé Rafael. Ele tinha contrato válido até dezembro de 2025, mas renovou por mais uma temporada. Assim, ficará no Verdão até 2026, quando completará 33 anos.

“Fala, Família Palmeiras. Estou passando para dar uma notícia para vocês: acabei de renovar o meu contrato. Estou muito feliz e motivado com mais essa oportunidade. Espero e desejo que seja um ano abençoado e de muitas conquistas para nós todos. Que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos. Estamos juntos”, afirmou Zé Rafael em entrevista ao site oficial do clube.

Zé Rafael estava no Palmeiras desde 2019. Na ocasião, vale lembrar, foi contratado para ser meia. Assim, foi recuando aos poucos. Dessa forma, o camisa 8 do Verdão conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, três campeonatos paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

O atleta, vale lembrar, é paranaense e começou a carreira no Coritiba. Ele jogou ainda no Novo Hamburgo, no Londrina e no Bahia. Aliás, o Tricolor vendeu Zé Rafael para o Palmeiras por R$ 14,5 milhões. Com a camisa alviverde, são 271 partidas, com 36 gols.

Nos últimos dias, aliás, o Palmeiras também anunciou as renovações com Gabriel Menino, Marcos Rocha, Murilo e Marcelo Lomba. O próximo que deve ter o vínculo estendido é o goleiro Weverton. Afinal, as negociações estão bem encaminhadas.

