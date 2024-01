Relembre momentos marcantes da carreira de Zagallo

Zagallo morreu aos 92 anos no fim da noite desta sexta-feira (5/1) por falência de órgãos em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A lenda do futebol recebeu homenagens no Brasil e no mundo. Todos relembrando a sua carreira incrível, com títulos como jogador no Flamengo e Botafogo e bi nas Copas de 1958 e 1962 com a Seleção. E como técnico, títulos em muitos clubes e, claro, o tri na Copa de 70 com a Seleção Canarinho. Veja abaixo alguns momentos marcantes do Velho Lobo!

Além do sucesso como treinador, Zagallo ainda ostenta um título da Copa de 1994 como coordenador. Assim, nenhum outro no mundo tem quatro canecos de Copa.

