Copa da Inglaterra: Thiago Silva marca na goleada do Chelsea

O Chelsea está na quarta rodada da Copa da Inglaterra. Como era esperado, os Blues, jogando em casa, no Stamford Bridge, venceu o Preston North End por 3 a 0 e segue vivo na competição. Os gols foram no segundo tempo e foram de Broja, do zagueiro brasileiro Thiago Silva, de Sterling e de Enzo Fernández. Agora, o Chelsea aguarda o sorteio (nesta segunda-feira) para saber o seu rival na próxima fase.

Além de Thiago Silva, que começou poupado no banco e entrou na etapa final, o Chelsea teve outro brazuca em campo. Afinal,o atacante Deivid Washington, de 18 anos e que o Blues contratou ao Santos em agosto de 2023 por R$ 80 milhões, entrou na reta final. Mas teve poucas oportunidades.

Preston segura a pressão

Apesar de ter um maior volume (65%) e finalizações no primeiro tempo (5 a 2), o Chelsea ofereceu pouco perigo ao gol de Woodman. Um chute de Sterling bem defendido pelo arqueiro e a melhor com Palmer. Livre na área, o camisa 20 tentou uma cavadinha encobrindo o goleiro e errou. Queria um golaço e perdeu um gol feito. O Preston North End aparecia raras vezes ao ataque, sempre em infiltrações de Potts, pela esquerda. Foi dele as duas jogadas de maior qualidade ofensiva do time nesta etapa.

Chelsea goleia na etapa final

No segundo tempo, o Chelsea começou a fazer marcação alta e se deumuito bem. Afinal, matou o rival em campo. E foi fazendo gols. Aos 12, o Preston errou na saída e Mudryk dominou. Após rápida troca de passes, Gusto recebeu e cruzou na cabela do albanês Broja. E ele quase fez outro pouco depois. O Preston passou a errar na marcação e foi vendo o rival ampliar. Aos 21, após escanteio pela direita, Thiago Silva, que começou no banco e entrou para arrumar a defesa, cabeceou e fez o seu. Três minutos depois, o Chelsea teve uma falta a seu favor. Sterling cobrou muito bem. Bola na rede.

Na reta final, Deivid (ex-Santos, de 18 anos) teve rara oportunidade no time de cima. Apesar do pouco tempo, fez duas boas jogadas que levantaram a torcida. Outro garoto que entrou, Golding (17 anos) quase marcou. Mas quem ampliou para os londrinos, aos 42, foi o argentino Enzo Fernández. Enfim o time vai engrenando. Afinal, ganhou a terceira seguida.

