União x Palmeiras, pela Copinha: onde assistir, escalações

O Palmeiras iniciou a sua campanha para defender o título da Copinha pelo segundo ano seguido com o pé direito. Na sequência, o Alviverde enfrentará o União ABC, do Mato-Grosso do Sul, neste domingo (07), pelo Grupo 24. O embate entre os times vai ocorrer na Arena Barueri, às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada da competição.

As ‘Crias da Academia’ não tomaram conhecimento do adversário em seu primeiro compromisso pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, construíram uma vitória por 7 a 0 sobre o Queimadense, da Paraíba. Com o resultado positivo, o Alviverde assumiu a primeira colocação do grupo.

Enquanto isso, o anfitrião da sede, o Oeste superou o União ABC por 3 a 0. O triunfo permitiu chegar ao segundo lugar, com os mesmos três pontos, mas leva a pior no saldo de gols.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV, na tv fechada.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras quer evitar o excesso de autoconfiança pela goleada na estreia e vai para o confronto com o União ABC com extrema seriedade. O técnico Lucas Andrade entende e passará para seus atletas que a vitória neste duelo é decisiva, pois vai assegurar a vaga antecipada na próxima fase da Copinha.

Atual bicampeão do torneio, o Alviverde possui alguns remanescentes do último título e há uma mescla com atletas do sub-17, categoria inferior. Contudo, Estevão é o grande destaque dessa equipe e já comprovou isso diante do Queimadense. Afinal, ele foi autor de dois dos sete gols do Alviverde na partida.

UNIÃO X PALMEIRAS

2ª rodada do Grupo 24 da Copinha

Data e horário: 07/01/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo (SP)

UNIÃO: Marcos André; Baiano, Leo Chrispim, Heile e Arthur; Formiga,Thiaguinho e Mumu; Pedro, Vuitor Queiroz e Michael. Técnico: Toninho Mussi.

PALMEIRAS: Kaique; Gilberto, Talisca, Gabriel Vareta e Ian; Léo, Patrick e Kauan Santos; Estevão, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Paulo Ricardo Pereira Fernandes

Assistentes: Risser Jarussi Corrêa e Giovanni Crescêncio

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook