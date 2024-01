Elenco do Vasco se reapresenta em clima de paz e inicia temporada 2024

O sábado de sol no Rio de Janeiro marcou a reapresentação do elenco do Vasco, após um mês de férias. De olho na temporada 2024, o clima foi de muito carinho e sorrisos entre os jogadores. A única cara nova no CT Moacyr Barbosa foi o zagueiro João Victor.

Os dois primeiros dias de atividades sempre são marcados por testes clínicos e físicos. Foi o que ocorreu, com o departamento médico e preparadores em ação. A comissão técnica de Ramón Díaz apenas trocou ideia com os atletas.

Todos os que eram esperados apareceram – do goleiro Léo Jardim até o centroavante Pablo Vegetti. A chegada do Pirata, aliás, foi destaque nos vídeos da VascoTV, que registrou um abraço carinhoso ele e o volante Zé Gabriel, que renovou seu contrato. A única ausência foi Praxedes. Afinal, o Bragantino ainda não bateu o martelo sobre o novo empréstimo e não liberou o meia.





