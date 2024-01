Com direito a gol de letra, Grêmio goleia Figueirense: 6 a 0

O Grêmio massacrou o Figueirense na tarde deste sábado (6/1) em jogo pelo Grupo 4 da Copinha SP: 6 a 0. E ficou barato, tamanha a diferença de qualidade entre as equipes. o atacante Jardiel, como ocorreu na estreia contra o Serra Branca, foi o destaque gremista, fazendo três gols. E saiu no intervalo para ser poupado. O mesmo aconteceu com Cheron, o cérebro da equipe no meio de campo, que também, deixou o seu. Os outros gols foram de Wesley e Freddy.

Dessa forma, o Grêmio vai aos seis pontos, encaminhando a classificação para a próxima fase. O Figueirense, com três pontos, depende apenas de si para garantir uma das duas vagas à próxima fase. A rodada final será em 9/1 (terça-feira): Serra Branca x Figueirense e Inter de Bebedouro x Grêmio.

Em 22 minutos, Grêmio 4 a 0

O jogo mal começou e o Grêmio já fez das suas. Aos sete minutos, após boa trama pela direta, a bola rondou a área e sobrou para Jardiel. Com a marcação em cima e os gaúchos fechando os espaços, na pequena área, ele arranjou solução notável. Tocou de letra para fazer um golaço, abrindo o placar.

Aos nove veio o segundo gol. Uma bola mal atrasada para o goleiro ficou sob medida para o atacante Jardiel colocar 2 a 0 no placar. A zaga do Figueirense seguia errando demais. Uma nova perda de bola resultou em lançamento de Cheron para Jardiel entrar live, driblar o goleiro e fazer 3 a 0. O passeio seguia. Wesley paraceu pela esquerda invadiu a área e chutou com categoria: 4 a 0. Isso em apenas 22 minutos. Ainda no primeiro tempo, Cheron deixou o dele.

No segundo tempo, já sem Jardiel e Cheron e com 5 a 0 no placar, o Grêmio diminuiu o ritmo. Ainda assim ampliou numa cobrança de pênalti do paraguaio Freddy. Ficou de bom tamanho.