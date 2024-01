Benfica vence Arouca e segue na caça ao Sporting

Fora de casa, o Benfica derrotou o Arouca neste sábado (06) por 3 a 0, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Português. Os gols foram marcados por Rafa Silva, Kokcu e Petar Musa. Com o resultado, as Águias estão em segundo lugar, com 39 pontos, um atrás do líder Sporting Lisboa, que já jogou na rodada. Porto (36) e Braga (32), que ainda joga na rodada, completam o G4. Já os mandantes estão em 13º. Vale lembrar que são 34 rodadas. Assim, esta foi a penúltima do primeiro turno.

Dois brasileiros entraram em campo, ambos pelo lado do Benfica: o zagueiro Morato, ex-São Paulo, jogou os 90 minutos. Já o centroavante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, foi titular, mas substituído no segundo tempo. Ouro ex-São Paulo, aliás, faz parte do elenco benfiquista: David Neres. No entanto, lesionado, o atacante sequer foi relacionado. Pelo Arouca, o goleiro Thiago, com passagens por Flamengo e América-MG, não saiu do banco.

O primeiro tempo foi muito equilibrado. Aliás, os donos da casa terminaram com mais finalizações, enquanto o Benfica teve mais posse e melhor pontaria. Afinal, Arthur Cabral e Rafa Silva tiveram gols anulados. No entanto, o português, enfim, balançou as redes, aos 39. Praticamente na sequência, o turco Kokcu saiu jogando errado na entrada da área defensiva do Benfica. Com o passe errado, a bola sobrou para David Simão, que chutou mal. Ainda na etapa inicial, o Arouca teve nova oportunidade e até balançou as redes, mas Cristo estava impedido.

Já na etapa complementar, o Arouca “não entrou em campo” e viu o Benfica dominar o tempo. Logo aos quatro, Rafa Silva tocou e Kokcu ampliou. O Benfica, então, perdeu muitos gols, mas deu números finais aos 40, com Kocku servindo o croata Petar Musa.

O Benfica entra em campo agora na próxima quarta-feira (10), quando rece o Braga pelas oitavas de final da Taça de Portugal, às 17h45. Já no Português, pega o Rio Ave, também em Lisboa, no domingo (14). Já o Arouca visita Vizela e Vitória de Guimarães.

