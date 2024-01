O São Paulo venceu na estreia e planeja conquistar sua segunda vitória seguida na Copinha. Desse modo, os Meninos de Cotia retornam aos gramados para enfrentar o Carajás, do Pará, neste sábado (6), às 19h30. O duelo ocorre na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e vale pela segunda rodada da competição. E para você não perder nada deste jogo, a Voz do Esporte programou uma grande cobertura. Ela começa com um pré-jogo a partir das 18h45 sob o comando do vibrante Ennio Ricanelo