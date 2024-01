O Bahia anunciou, neste sábado (6), com pompa e circunstância, a contratação de Everton Ribeiro, agora, ex-meia do Flamengo. O vídeo, publicado, nas redes sociais, deixou a torcida do Tricolor de Aço eufórica. Alguns internautas, por exemplo, falam em “seleção” para 2024.

Mais informações em breve!