Zagallo relembra suas passagens Flamengo

Neste vídeo abaixo as declarações e imagens de Zagallo sobre suas passagens no Flamengo. O Velho Lobo defendeu o clube como jogador (1949 a 1958), ganhando um tricampeonato e representando o Mengo no título da Copa do Mundial de 1958 (logo em seguida foi para o Botafogo). E depois foi técnico do Rubro-Negro em três oportunidades. Na última, em 2001, comentou o time em mais um tri (se lembra do jogo do gol do Pet? Zagallo era o técnico).

Zagallo morreu nesta sexta-feira (5/1) aos 92 anos, com falência múltipla de órgãos.