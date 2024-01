Com cinco reforços, como fica o time do Botafogo em 2024? Confira o esboço

Depois de perder o título do Campeonato Brasileiro de forma melancólica, o Botafogo começa 2024 com caras novas. Até aqui, dois reforços foram anunciados oficialmente, mas cinco nomes só faltam assinar e vão se integrar ao elenco do técnico Tiago Nunes na próxima semana. A partir disso, o Jogada10 esboçou o time titular, a princípio, favorito para o começo do Carioca. Veja abaixo:

John, Rafael, Halter, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Isso se o comandante utilizar o esquema 4-3-3, aproveitando seus pontas. Caso mantenha a ideia de três zagueiros, como terminou a temporada passada, a opção pode ser: John, Halter, Sampaio e Barboza; Rafael, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Eduardo e Marçal; Savarino e Tiquinho. Ou com Tchê Tchê de ala e mais uma ponta, como Jeffinho, Júnior Santos ou Victor Sá.

No gol, John vem para ser titular. A chegada de Lucas Halter e Barboza, destaques por Goiás e Libertad-PAR, respectivamente, sugere uma dupla de zaga 100% diferente. Dessa forma, Cuesta, que pode ser negociado, tem tudo para começar no banco de reservas, assim como Sampaio e Bastos, o angolano que não foi bem nas primeiras chances na reta final da temporada.

Com a convocação de Mateo Ponte para o Pré-Olímpico, o Botafogo ficará só com Rafael como opção na lateral direita até fevereiro. É provável, porém, que a SAF contrate mais um jogador em breve. Já no meio ainda não houve reposição às saídas de Gabriel Pires e Lucas Fernandes. Há interesse em joias como Rollheiser, do Estudiantes, que costuma jogar como ponta, mas já rendeu na meia.

Ataque cheio de mudanças

Para o ataque, por sinal, há duas caras novas de peso: Jeffinho e Savarino, que parecem largar em vantagem na disputa com Victor Sá e Júnior Santos. Segovinha, com isso, deve perder bastante espaço em um primeiro momento. Entre os centroavantes, Matheus Nascimento e Janderson voltam a serem as primeiras alternativas a Tiquinho, na ausência de Diego Costa.

Com a primeira escalação, por fim, restariam os seguintes jogadores para formar uma equipe reserva:

Gatito, Mateo Ponte, Sampaio, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Newton e Hernández (Segovinha); Júnior Santos, Victor Sá e Matheus Nascimento. Além dos zagueiros Bastos e Sousa, do meia Raí e dos centroavantes Janderson e Valentín Adamo e de mais alguns jovens promovidos do sub-20.

Resta saber que novidades os primeiros treinos do grupo, que começa, neste domingo, vão trazer. A estreia do Botafogo no Carioca acontece no dia 17, contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.