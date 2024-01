Real Madrid vence o Arandina e avança à próxima fase da Copa do Rei

Em um duelo entre o líder da La Liga contra uma equipe da quarta divisão espanhola, o Real Madrid cumpriu seu papel e avançou na Copa do Rei. Assim, a equipe merengue bateu o Arandina por 3 a 1, no no estádio El Montecillo. Os gols foram anotados por Joselu, Brahim Díaz e Rodrygo, ambos no segundo tempo, enquanto Cabral finalizou, e a bola tocou no pé de Nacho e foi em direção ao gol.

O próximo compromisso dos comandados de Carlo Ancelotti está marcado para quarta-feira (10), às 16h(de Brasília). Nesse sentido, o confronto será diante do Atlético de Madrid pela semifinal da Supercopa da Espanha. Na La Liga, o time voltará a campo no dia 21, às 12h15 (de Brasília), contra o Almería, pela 21ª rodada.

Estreias de jovens

O jogo marcou as estreias de Vinicius Tobias, lateral-direito brasileiro de 19 anos, e Arda Güler, meia turco de 18. Carlo Ancelotti optou por um time alternativo, visto que a equipe terá um calendário intenso pela frente.

Na trave

Na primeira chance merengue, Vinicius Tobias deu bom passe para Güler, que dominou na área e bateu forte para defesa do goleiro. Do outro lado, o Arandina tentava segurar o ímpeto do Real, mas também se arriscava em alguns contra-ataques. A melhor chance do primeiro tempo saiu dos pés de Arda Güler. O jogador cobrou falta buscando o ângulo e carimbou a trave.

Sem intensidade

Mesmo com um elenco menos qualificado, os donos da casa se arriscavam, mas sem incomodar. Sem intensidade, a equipe madrilenha também não forçava para abrir o placar. Assim, Fran García cruzou pela esquerda, e Joselu finalizou após rebatida da zaga. Entretanto, a bola tocou na rede pelo lado de fora, em um primeiro tempo sem grandes oportunidades.

Pênalti merengue

Na volta do intervalo, Brahim Díaz foi derrubado na área logo nos primeiros minutos. Joselu foi para a cobrança e abriu o placar de um jogo que estava sonolento e sem ímpeto ofensivo pelo lado do Real.

Na sequência

No minuto seguinte, o Arandina saiu jogando de forma errada e novamente a dupla resolveu a partida para a equipe merengue. Joselu cruzou na área, a zaga rebateu mal, e a bola ficou com o camisa 21, que bateu no canto esquerdo do goleiro. Sem muito esforço, os comandados de Carlo Ancelotti encaminharam a classificação

Brasileiro deixa o dele

No segundo tempo, o brasileiro Rodrygo entrou para seguir com ritmo de jogo, mesmo diante de um adversário mais frágil. Por fim, o Rayo recebeu cruzamento de Brahim Díaz, dominou na área e bateu no canto, sem chances para o goleiro.

Gol histórico

No fim da partida, Cabral fez jogada pela direita e cruzou rasteiro. Nacho mandou para trás e fez gol contra. O tento foi histórico para o Arandina, que conseguiu estufar a rede de um adversário poderoso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.