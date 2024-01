Barbastro x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a vitória sobre o Las Palmas por 2 a 1, o Barcelona volta a campo neste domingo (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de Deportes, pela terceira fase da Copa do Rei 2023/24. Assim, a equipe catalã encara o Barbastro, que disputa a quarta divisão espanhola. Quem vencer avança à próxima fase da competição nacional, que tem o Real Madrid como atual campeão.

Nesse sentido, o próximo compromisso do time culé será na quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), diante do Osasuña, pela semifinal da Supercopa da Espanha. No dia 21, às 14h45 (de Brasília), o Barcelona disputa a 21ª rodada da La Liga contra o Real Betis, no Benito Villamarín.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming

Como chega o Barbastro

A equipe da quarta divisão espanhola, chegou na terceira fase da Copa do Rei após eliminar o Ponferradina e o Almería. Em seu último compromisso, o time venceu a Real Sociedad C por 1 a 0. Daniel Martinez, portanto, deve escalar a mesma equipe que venceu o Almería na fase anterior da competição. Sendo assim, o principal nome do time é Adria de Mesa, artilheiro da equipe nesta temporada.

Como chega o Barcelona

Para o duelo deste domingo (7), Xavi não poderá contar com uma extensa lista de lesionados. Tratam-se de João Cancelo, Pedri, Marcos Alonso, Gavi, Marc-Andre ter Stegen e Inigo Martinez. Além disso, o comandante deve promover a entrada de Hector Fort, assim como do brasileiro Vitor Roque.

Barbastro x Barcelona

3ª fase da Copa do Rei

Data e horário: domingo, 07/01/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Deportes, na Espanha

Barbastro: Fabrega; Val, Mingotes, Jaime, Carbonell; Javito, Rausell, Garcia; Bautista, De Mesa, Gonpi. Técnico: Dani Martinez.

Barcelona: Peña; Fort, Christensen, Koundé, Alejandro Baldé; Fermin López, Oriol Romeu, Sergi Roberto; Lamine Yamal, Vitor Roque, João Félix. Técnico: Xavi Hernández.

