Arsenal x Liverpool: onde assistir e escalações

O primeiro domingo de 2024 reservará um clássico pela Copa da Inglaterra 2023/24. Assim, Arsenal e Liverpool medem forças às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela terceira fase do torneio. Quem vencer avança à próxima fase da competição nacional. Ambos os times terão desfalques para a partida em virtude dos jogos das seleções africanas.

Os Gunners vêm de derrota para o Fulham por 2 a 1 pela Premier League, enquanto os Reds estão há cinco jogos sem perder na temporada. No Campeonato Inglês, a equipe de Kloop disparou na liderança com 45 pontos, mas os comandados de Arteta caíram para a quarta colocação com 40. No fim do mês passado, dia 23 de dezembro, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Inglês e ficaram no empate por 1 a 1. Gabriel Magalhães, para o Arsenal, e Mohamed Salah, para o Liverpool, fizeram os gols da partida.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming)

Como chega o Arsenal

Mikel Arteta não poderá contar com Takehiro Tomiyasu e Mohamed Elnen disputam copas continentais com suas respectivas seleções. Além disso, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira e Thomas Partey também não jogam.

Como chega o Liverpool

Klopp não terá à disposição Mohamed Salah e Wataru Endo servem suas respectivas seleções. Nesse sentido, Joel Matip, Stefan Bajcetic, Andy Robertson, Kostas Tsimikas e Thiago Alcântara seguem fora. de combate, assim como Dominik Szoboszlai.

Arsenal x Liverpool

3ª fase da Copa da Inglaterra

Data e horário: domingo, 07/01/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior; Rice, Oderggard e Havertz; Saka, Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Joe Gomez; Szoboszlai, Gravenberch, Curtis Jones (Mac Allister); Gakpo, Darwin Núñez, Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.