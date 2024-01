Corinthians conversa com dupla gringa para demonstrar confiança para 2024

Possível reviravolta! A nova gestão do Corinthians conversou com o volante Vera e o meia Rojas. A intenção da nova diretoria foi motivar a dupla gringa, demonstrar confiança na recuperação de ambos e sinalizar que eles estão nos planos da comissão técnica para 2024. O Timão busca entender as razões pelas quais eles não foram tão bem no ano passado. A informação é do portal ‘Meu Timão’.

Um fator que causou surpresa na nova direção foi as diversas consultas que os dois receberam. Mesmo que tenham rendido abaixo da expectativa. Vera, por exemplo, chegou a ser envolvido em uma negociação com o Flamengo.

A proposta era o argentino ir defender a equipe carioca, enquanto Matheusinho e Thiago Maia fechariam com o Timão. As tratativas estiveram próximas de um desfecho positivo. Agora, entretanto, estão paralisadas.

Já Rojas, de acordo com especulações da imprensa gaúcha, poderia receber uma oferta do Internacional. O meio-campista seria um pedido do técnico Eduardo Coudet. Os dois trabalharam juntos no Racing, da Argentina. Contudo, o interesse também não avançou.

No atual contexto, a expectativa é que a dupla esteja no grupo que se apresenta no CT Joaquim Grava, neste domingo (7), para iniciar a pré-temporada. Caso cheguem propostas pelo paraguaio ou o argentino, a maior probabilidade é que sejam rejeitadas.

Estreia do Corinthians na temporada

O técnico Mano Menezes terá duas semanas de trabalho para preparar o Corinthians para sua estreia na temporada. O primeiro adversário da temporada será o Guarani. As equipes medem forças no dia 21 de janeiro, às 18h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

