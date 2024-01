Flamengo renova com Bruno Henrique

O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o atacante Bruno Henrique. A novela chegou, portanto, ao último capítulo neste sábado (6). E com final feliz para a Nação.

“O rei dos clássicos permanece”, avisa o Mengo.

Bruno Henrique, agora, tem contrato até o fim de 2026, depois de muitas conversas e negociação.

As duas partes desejavam a permanência. Mas não foi tão simples. O Flamengo ofereceu um ano de contrato ao astro. Nada feito. Aumentou para dois. O imbróglio, assim, permaneceu. Então, o Mais Querido cedeu à vontade do estafe de Bruno Henrique e colocou a ampliação por três anos. A cartada final manteve o casamento forte.

Durante os últimos meses, o Palmeiras chegou com firmeza para tirar BH do Ninho do Urubu. Mas o jogador não tinha mesmo a pretensão de deixar o Flamengo, apesar das ofertas vantajosas que chegavam, sobretudo, em relação ao tempo de contrato para um jogador de 33 anos.

Bruno Henrique é um dos maiores ídolos recentes do Flamengo. No clube desde 2019, ele conquistou 11 títulos pelo Mais Querido. A saber: três Cariocas, duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa e uma Copa do Brasil.

