Vasco aprova oferta da MLS e fica perto de vender Gabriel Pec. Veja valores

A longa história entre Vasco e Gabriel Pec está perto do fim. Afinal, os norte-americanos do LA Galaxy apresentou uma proposta formal que seduziu os executivos da 777 Partners no fim desta semana. Tudo indica que a negociação será fechada em mais alguns dias, dependendo apenas de detalhes contratuais e forma de pagamento dos 10.5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões).

O atacante cruz-maltino também já teria dado o aval para atuar na MLS, afinal, seu patamar salarial será elevado significativamente. Hoje, Pec tem vínculo com o Vasco até 2026, após nova renovação na temporada passada. A informação do interesse do Galaxy saiu primeiro no “ge”, e os valores foram publicados pelo jornalista Venê Casagrande em suas redes sociais.

A tendência é que o clube carioca mantenha entre 10% e 20% dos direitos econômicos. Ou seja, o lucro pode ser ainda maior no futuro, levando em consideração que o cria da base tem 22 anos e vem em franca evolução. Em 2023, aliás, viveu seu melhor ano, com 50 partidas, 14 gols e cinco assistências, terminando como o artilheiro do time.

Adeus ao Vasco pode ser neste domingo

Pec voltou aos treinos com o elenco neste sábado, fez os testes físicos e estará novamente no CT Moacyr Barbosa neste domingo. Porém, o dia deve ser de despedidas. Afinal, o Vasco segue para Punta del Este, no Uruguai, e o atacante vai se apresentar à Seleção sub-23 para o Pré-Olímpico. Dessa forma, tanto ele quanto Marlon Gomes só voltariam ao Cruz-Maltino no começo de fevereiro.

Caso feche a compra em breve, o LA Galaxy deve exigir a apresentação de Pec imediatamente após o torneio. Para o setor, o técnico Ramón Díaz tem opções como Rossi, Payet, Serginho, Erick Marcus, além do argentino Orellano, que pode sair. No entanto, a SAF está no mercado para se reforçar mais e busca a contratação de Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU.

