CBF expõe banner gigantesco de Zagallo em sua sede

Um banner gigantesco com a foto de Zagallo chama atenção na fachada da CBF, na Barra da Tijuca, onde o tetracampeão mundial vai ser velado.

O cartaz informa o ano de nascimento (1931) e o de morte (2024) do ídolo, que morreu na noite de sexta-feira (5/1), com falência de órgãos. Na imagem, Zagallo aparece com o entusiasmo que caracterizou sua trajetória na Seleção Brasileira, em que foi jogador e técnico, com títulos em ambas as funções.

E o pôster gigante exalta a grandiosidade do mito: “Zagallo Eterno”. Uma referência à sua importância histórica, cujo reconhecimento é mundial.

Zagallo velado na sede da CBF

Muitas coroas de flores chegaram à sede da CBF, para a despedida. Jogadores, treinadores, ex-esportistas, autoridades, muitas pessoas e instituições enviaram flores para a homenagem póstuma ao Velho Lobo.

