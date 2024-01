Milan, fora de casa, não toma conhecimento do Empoli

Sem qualquer dificuldade, mesmo jogando fora de casa, o Milan venceu o Empoli por 3 a 0, neste domingo (7/1) pela 19ª rodada do Italiano. O time rubro-negro abriu vantagem no primeiro tempo, com Loftus-Cheek e Giroud (de pênalti), e Traoré, na etapa final.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Enquanto o Empoli segue em penúltimo lugar, com apenas 13 pontos , o Milan se mantém em terceiro, com 39 pontos na zona da Champions (G4). A liderança é da Internazionale, que tem 48 pontos.

Milan vence o jogo no 1º tempo

Muito foi bem superior aos donos da casa, buscando jogadas pelos flancos, principalmente pela esquerda com o inspirado Rafael Leão. Dessa forma, chegou com com perigo duas vezes, antes de abrir o placar aos 11 minutos. Leão recebeu pela esquerda, passou em velocidade pelo marcador e rolou para a finalização certeira de Loftus-Cheek. Sem muita ação ofensiva, os milanistas seguiram intensos. Enfim, ampliaram numa cobrança de pênalti do francês Giroud.

No segundo tempo, o Milan diminuiu o ritmo. Como o Empoli não mostrou qualquer eficácia nas finalizações (tentou 17 chutes a gol e apenas dois foram no alvo, mas sem perigo para o goleiro Maignan), o Rubro-Negro seguiu tocando a bola (teve 67% de posse) e administrou o tempo. E ainda ampliou com Traoré, aos 42 minutos, recebendo passe de Pulisic, que puxou o contra-ataque. Assim, alcançou a sua quinta vitória em seis jogos.

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (5/1)

Bologna 1×1 Genoa

Sábado (6/1)

Inter 2×1 Verona

Frosinone 2×3 Monza

Lecce 1×1 Cagliari

Sassuolo 1×0 Fiorentina

Domingo (7/1)

Empoli 0x3 Milan

Torino x Napoli – 11h

Udinese x Lazio – 11h

Salernitana x Juventus – 14h

Roma x Atalanta – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.