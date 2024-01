Acerto com Dorival Jr na Seleção pode sair nesta semana

A contratação de Dorival Jr como técnico da Seleção Brasileira pode se concretizar nos próximos dias. A informação foi divulgada por Renato Maurício Prado em sua coluna no UOL. A expectativa é de que o acerto saia, provavelmente, até quarta-feira (10/1), último dia da visita de representantes da Fifa à sede da CBF. Assim, a Confederação deverá pagar a multa prevista para a saída do treinador do São Paulo, algo em torno de R$ 4 milhões.

Por outro lado, Grafite, comentarista da SporTV, disse que o acerto deve demorar uns dias a mais. Afinal, embora o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tenha evitado falar de Seleção com os jornalistas durante o velório de Zagallo, Grafite afirma que teve uma conversa informal com o mandatário. Assim, segundo Grafite, Ednaldo pretende esperar até a semana seguinte para cuidar do assunto.

É que membros da Fifa chegam ao Rio nesta segunda-feira e querem informações sobre a confusão que envolveu a destituição de Ednaldo. Afinal, ele só está de volta à presidência da CBF porque obteve uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o tema da sucessão de Fernando Diniz ficaria para mais tarde.

Dorival dá largada da pré-temporada do São Paulo

Após a demissão de Diniz na sexta-feira (5/1), o nome de Dorival veio à tona, embora ele tenha contrato com o Tricolor Paulista até o fim deste ano. O técnico, inclusive, deu a largada da pré-temporada do time neste sábado e o clube postou sua imagem sorridente nas redes sociais, no CR da Barra Funda.

Aliás, uma novidade no treino do São Paulo foi o novo figurino. A New Balance será a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir desta temporada. Com isso, os uniformes de treino são uma camisa laranja e um short azul.

