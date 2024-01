Rollheiser deixa Botafogo sem resposta e encaminha acerto com Benfica

Sem sequer ter uma resposta de Benjamín Rollheiser e seu staff, o Botafogo deve mesmo perder a disputa para o Benfica. Afinal, a própria imprensa portuguesa já noticia o acerto entre o clube e o Estudiantes, da Argentina. O meia-atacante, de 23 anos, será vendido por 9 milhões de euros (R$ 48 milhões). Ir para a Europa sempre foi a prioridade do jogador.

Segundo o perfil “Panorama Botafoguense”, a proposta alvinegra chegou a 10 milhões de dólares (o equivalente, hoje, a R$ 49 milhões), além de luvas, bônus por metas e um plano especial de carreira. Rollheiser seria o principal destaque do time, enquanto no Benfica lutará por espaço. Aliás, o clube luso sequer sabe se poderá contar com ele antes de junho, por conta do limite de estrangeiros no elenco. A tendência, por sua vez, é que o contrato seja até 2029, o que também atraiu o jogador e seus representantes.

A postura de John Textor e sua diretoria da SAF era de paciência, por se tratar de uma negociação complexa. Mas os rumores externos e a falta de contato direto afastaram o Botafogo. O mesmo caso já ocorreu com Cristian Medina, do Boca Juniors, e os cariocas retiraram a proposta. O recado do empresário norte-americano para o mercado é claro: não entrará em leilão e gastará sem planejamento.

Assim, o Alvinegro permanece atrás de mais um jogador ofensivo para investir. Isso, entretanto, pode acontecer apenas na janela de transferências do meio do ano. Por enquanto, o técnico Tiago Nunes terá o reforço de Jeffinho e o venezuelano Savarino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.