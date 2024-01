Santos retorna aos trabalhos com a presença e ausências de reforços

O grupo de jogadores do Santos iniciou os trabalhos da pré-temporada, no último sábado (06), no CT Rei Pelé. Um dos destaques fica pela presença da maioria das contratações. 11 dos 12 reforços estiveram presentes. A única ausência fica por conta do zagueiro Gil, que foi liberado para solucionar uma questão pessoal. Assim, ele se apresentará nos próximos dias.

Neste primeiro dia, o elenco, incluindo os novos jogadores, passou por uma maratona de exames médicos e físicos. Rodrigo Zogaib, coordenador da área de saúde do Peixe, fez um resumo do planejamento da primeira semana de atividades.

“A reapresentação é um momento bem diferente de tudo que acontece no restante da temporada, pois são vários atletas chegando no mesmo dia e são vários testes realizados num curto espaço de tempo. Recebemos os novos jogadores e também os que já estavam no clube. Então são dois grupos que precisam de atenções diferentes. Nós já temos todo o histórico desses atletas, até mesmo os que estão chegando de outros clubes, porém, é necessário um atualização desses dados”, detalhou o chefe da área médica.

Avaliações no elenco do Santos seguem neste domingo

Além disso, o profissional revelou que, neste domingo (07), ainda haverá a realização de mais exames. Alguns exemplos são os testes bioquímicos e que envolvem a parte sanguínea dos jogadores

“Nesses dois dias nós fazemos uma investigação médica. Logo pela manhã, assim que eles chegaram, começamos com os exames bioquímico e hematológico. Na sequência tem a fisiologia, onde há a realização de quatro testes”, esclareceu Rodrigo.

“De lá já vão direto para a fisioterapia, com testes físicos de salto, musculatura e isocinético para medir desequilíbrios. Depois vão para avaliação médica, nutricional e cardíaca. Por último, os atletas passam pelos exames de imagem necessários antes da liberação para treinos no gramado”, finalizou o coordenador da área de saúde.

Primeiro compromisso do Peixe em 2024

A diretoria foi ágil no mercado e cumpriu a promessa feita antes de tomar posse. Afinal, entregou para a comissão técnica mais do que um novo time para a comissão técnica antes do início da temporada. Fábio Carille e sua equipe terão a missão de entrosar o novo elenco em duas semanas antes da estreia no Campeonato Paulista. O seu primeiro adversário será o Botafogo, de Ribeirão Preto, no dia 20 de janeiro. O duelo ocorrerá no estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo, às 18h.

A repercussão negativa do primeiro dia da reapresentação foi a divisão feita entre jogadores que estão nos planos da comissão técnica e os que não devem ser utilizados na temporada. Os atletas que terão espaço entraram pelo portão principal do CT Rei Pelé, na Avenida Francisco Manoel.

Enquanto isso, uma parte de jogadores mais antigos como o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza, que foram titulares em algum momento em 2023 estão fora do planejamento de Fábio Carille. Este grupo de atletas recebeu aviso de seguranças do Peixe de que precisariam acessar o centro de treinamento Rei Pelé por uma entrada alternativa. No caso, na rua de trás, a Rangel Pestana.

