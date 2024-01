Vasco acerta empréstimo do atacante David

dO atacante David, que pertence ao Internacional, é o novo reforço do Vasco. Ele chega por empréstimo de um ano. O Cruz-Maltino anunciará oficialmente tão logo ele seja aprovado nos exames médicos. Em 2023, o jogador de 28 anos estava no São Paulo por empréstimo. Porém, como os paulistas não exerceram o direito de compra, o atacante voltou ao clube gaúcho. Entretanto, como ficaria sem espaço no elenco do Colorado (que tem atacantes como Enner Valencia, Alario e provavelmente Borré, entre outros), a diretoria estudava repassá-lo novamente. Assim, fechou acordo com o Cruz-Maltino.

“O atleta desembarca no Rio em breve para realização de exames e trâmites administrativos entre clubes e atleta, quando o anunciaremos como novo reforço do elenco para a temporada 2024” disse o Vasco em suas redes sociais.

David chega para ser o terceiro reforço do elencoi. As outras novidades do Vasco para a temporada de 2024 que já estão confirmadas: os zagueiros João Victor e Rojas.

Raio X de David

David se destacou no Fortaleza e chegou ao Internacional em 2022, que pagou R$ 11 milhões para tê-lo. Porém, jamais se firmou e recebia críticas da pela torcida, insatisfeita com suas performances (apenas dois gols). Assim, em janeiro de 2023 seguiu para o São Paulo. No Tricolor paulista teve altos e baixos. Deixou uma marca positiva pelo importante gol sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Mas também viveu algumas lesões. Ainda assim, jogou 39 das 71 partidas que o São Paulo fez em 2023. Contudo, apenas 15 como titular. Fez poucos gols, apenas cinco. Com este retrospecto, David chega como uma grande incógnita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.