A pedido de Eduardo Coudet, Internacional negocia com Hyoran

O Internacional está em negociação avançada com o meia Hyoran, ex-Palmeiras e Atlético. O meia trabalhou com o treinador Eduardo Coudet na época de Galo, em 2023.

O atleta está livre no mercado após o contrato encerrar com o Galo, sem renovação. Vale lembrar que Hyoran venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil 2021 com o Atlético.

A imprensa do Rio Grande do Sul já trata a negociação como certa. O jornalista Luiz Carlos Reche foi o primeiro a informar sobre os tratos.

Com Coudet, no Galo, Hyoran teve momentos importantes e foi titular em diversos momentos no primeiro semestre de 2023. Com a chegada de Felipão, ele perdeu espaço e entrou pouco em campo.

Hyoran chegou ao Atlético em 2020. Depois foi para o Red Bull Bragantino por empréstimo e retornou ao clube mineiro para a temporada de 2023. No Galo ganhou cinco títulos: Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021 e três Estaduais (2020, 2021 e 2023).

