Augusto Melo fala de negociações e interesses do Corinthians

A reformulação no elenco do Corinthians teve início antes mesmo do fim da última temporada. Contudo, algumas saídas e chegadas apenas poderiam ser definidas após a certeza de quem seria o novo presidente do clube. Augusto Melo, mandatário e líder da nova gestão, não renovou o contrato de alguns jogadores.

Alguns exemplos são o zagueiro Gil e o meio-campista Renato Augusto, que tiveram passagens vitoriosas. Além do lateral-esquerdo Fábio Santos, que se aposentou, e do volante Giuliano. Assim, o clube precisou ir ao mercado. Especialmente para qualificar o elenco do ano passado, que teve um desempenho negativo, e preencher as lacunas abertas com as saídas.

Até aqui o Timão anunciou as contratações do lateral-esquerdo Diego Palacios, do volante Raniele e do meio-campista Rodrigo Garro. Um atleta que ainda não foi anunciado, mas já até se reapresentou com o grupo, neste domingo (07), é o lateral-esquerdo Hugo.

Tratativa polêmica de Corinthians por Gabigol

Uma das promessas de Augusto Melo era tentar a contratação de Gabigol, do Flamengo. Fato que causou bastante impacto e polêmica. Apesar de rumores de que o Coringão teria desistido, ele afirmou que um acordo ainda é possível, mas ressaltou que não fará loucuras financeiras.

“Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário. A proposta é de cinco anos de contrato. Tudo pronto, só dependendo deles. Era meu foco, sempre deixei claro, era um atleta que gostaria de ver com a camisa do Corinthians, como ele também quer. No entanto, tem um limite, a gente falou ‘até tal dia espera’”, disse o presidente.

“Eu tenho plano A, A e A. Agora temos que ir para outro plano A, ele está sendo monitorado, está sendo feito um trabalho em cima dele. Daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. A gente tinha três centroavantes sendo monitorados, Gabigol e mais dois”, complementou.

Félix Torres

A respeito da negociação com Félix Torres, Augusto Melo disse que poucas questões o separam de ser a próxima contratação confirmada pelo clube.

“Está tudo certo. Faltam pequenos detalhes para o Félix vir. Financeiramente está tudo pronto”, afirmou o mandatário.

Corinthians em conversas avançadas

O presidente ainda tornou público que o clube mantém conversas em estágio final com três jogadores.

“Três atletas adiantados, mas infelizmente tentamos manter em segredo. Muita coisa plantada por alguém que estava aqui antes. Vamos ter uma surpresa de um que estava indo para não sei onde e quando falou do Corinthians está vindo. Temos três situações bem encaminhadas”, disse Augusto.

Interesse em Ignácio Ramírez

Por último, o cartola enfatizou que a movimentação por Ignácio Ramírez, do Nacional do Uruguai, não passa de um interesse. Afinal, o plano A do Corinthians para a posição é o Gabigol.

“Estive no Uruguai, fui olhar, observar. Por que o presidente não pode ir? Corinthians não vai servir de intermediário para ninguém. Estive no Uruguai, vi ao vivo, é um grande jogador, está no mercado, mas a nossa prioridade era o Gabigol. Fui ver o lateral do Independiente, não teve proposta. Fui assistir ao jogo e ter a integração com os presidentes sul-americanas. Não tem nada sobre Ignacio Ramírez”, concluiu.

