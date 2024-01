Empresário de Gabigol nega conversas com o Corinthians: ‘Contrato com o Flamengo’

“Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao Sr. Augusto Melo e a instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer”, afirmou Junior Pedroso em nota.

A declaração do agente vai na contramão do discurso de Augusto Melo neste domingo. O dirigente do Corinthians afirmou que fez proposta de cinco anos pelo atacante, mas que não recebeu resposta.

“Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário. A proposta é de cinco anos de contrato. Tudo pronto, só dependendo deles. Era meu foco, sempre deixei claro, era um atleta que gostaria de ver com a camisa do Corinthians, como ele também quer. No entanto, tem um limite, a gente falou ‘até tal dia espera'”, disse Augusto.

