O São Paulo se antecipou à CBF e, com declarações do próprio treinador informou em nota nas redes sociais neste domingo (6/1): Dorival Jr assume a Seleção Brasileira. O próprio Dorival comentou:

“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio”, disse Dorival Jr.

O São Paulo por sua vez, disse que o convite feito ao Dorival é mais uma prova de que o clube está no caminho certo para o sucesso e agradeceu o trabalho do técnico em 2023.

“Em 2021, a CBF já havia chamado Muricy Ramalho, que seguirá no São Paulo até o fim da minha gestão. Agora, foi a vez do Dorival, que tinha uma proposta de reajuste e ampliação do contrato com o São Paulo também até o fim da minha gestão, em 2026, com todas as garantias para uma estabilidade. Resta desejar boa sorte em seu novo desafio”, disse o presidente são-paulino Julio Casares.

Sem Dorival, São Paulo vai ao mercado

Dorival irá ao CT do São Paulo nesta segunda-feira para se despedir do elenco Agora o São Paulo busca um novo técnico. O clube entrou em contato com Juan Vojvoda, mas o comandante do Fortaleza declinou o primeiro convite.

