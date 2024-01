São Paulo tenta Vojvoda para o lugar de Dorival, mas técnico do Fortaleza recusa investida

Com a saída de Dorival Jr, que será o novo treinador da Seleção Brasileira, o São Paulo segue sua vida. Afinal, o clube do Morumbi precisa de um novo comandante para a temporada 2024. E o primeiro alvo foi Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. O argentino, porém, recusou a investida.

Segundo o “ge”, o time paulista procurou o técnico do Fortaleza, mas ele sequer quis abrir conversas. O São Paulo não chegou a fazer uma proposta oficial, mas procurou entender os planos do argentino. O treinador, contudo, afirmou que não pretende deixar o Leão neste momento.

A expectativa é de que Dorival Jr se apresente à CBF nos próximos dias. Dessa forma, ele não dará mais treinos no time do Morumbi. O auxiliar Milton Cruz, que faz parte da comissão técnico permanente do São Paulo, deverá ficar à frente da equipe enquanto outro nome não chega.

O primeiro compromisso do São Paulo na temporada 2024 será no dia 20 de janeiro, na estreia do Campeonato Paulista, diante do Santo André. No dia 3 de fevereiro, o clube paulista faz clássico com o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, com local ainda indefinido.

