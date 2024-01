Santos atropela Nova Venécia e se classifica na Copinha

O Santos está classificado para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. Afinal, neste domingo, o Peixe encarou o Nova Venécia (ES) e não tomou conhecimento do adversário. Em duelo realizado no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, o Alvinegro Praiano goleou por 7 a 0 para confirmarem o resultado. Enzo Monteiro, Miguelito (duas vezes), Hyan (duas vezes), Diego e Souza marcaram os gols.

Com o resultado, o Santos chegou aos seis pontos, mesma pontuação do Água Santa (SP). Os dois clubes dividem a liderança, mas o Peixe leva vantagem no saldo de gols. O Nova Venécia segue zerado em pontos, assim como o Remo (PA).

No primeiro tempo, o Santos pressionou bastante, mas só conseguiu marcar uma vez. E foi já na parte final. Aos 37 minutos, o Peixe estufou as redes em jogada que demandou paciência. Afinal, após lance iniciado na esquerda, a bola rodou e parou na direita. Felipe Laurindo cruzou na medida, e Enzo Monteiro, de cabeça, marcou.

Na etapa final, Miguelito marcou o segundo aos seis minutos, pegando rebote no travessão. Na sequência, porém, a situação melhorou ainda mais para o Peixe, afinal Cássio foi expulso no Nova Venécia. Dessa forma, com um a mais, o Santos sobrou em campo e marcou mais cinco vezes. Hyan mostrou oportunismo para fazer dois gols na pequena área. Miguelito, Diego e Souza, respectivamente, fecharam a conta.

Na quarta-feira, o Santos encara o Água Santa pela terceira rodada para decidir quem ficará com a liderança da chave. O Nova Venécia, por sua vez, encara o Remo no mesmo dia na despedida da competição.

