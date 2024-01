Atlético Mineiro vence mais uma na Copinha

Com o seu camisa 10, Yan, inspirado, o Atlético-MG venceu o Floresta-CE por 2 a 0 na noite deste domingo (7/1), em Santana do Parnaíba. O jogo foi pela pela segunda rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo. Afinal, a Joia do Galinho fez as melhores jogadas do time. Além disso, cobrou a falta que gerou o gol de Caio Ribas e, de pênalti, fez o segundo tento atleticano. Detalhe: a falta que gerou a penalidade foi fora da área (mas na Copinha não tem VAR).

O Galo, com a vitória, foi aos seis pontos, deixando o Floresta, com três. O Ska, que goleou o Timon-MA por 7 a 0, tem três pontos. Já os maranhenses estão com zero. Na última rodada nesta quarta-feira (10/1) o Atletico enfrenta o Ska, e o Floresta joga contra o Timon. Um empate classifica o Galinho à segunda fase. Mas o time mineiro somente será eliminado se perder e o Floresta vencer o Timon tirando a diferença no saldo (Galo, 7; Floresta, -1)

Veja aqui a tabela de classificação da Copinha

Yan fez a diferença

O Atlético buscou mais o ataque, mas foi o Floresta que quase marcou com Kayky, numa bonita finalização. Contudo, o time cearense, apostando em contra-ataques, deu espaços para o Galo retomar as redes da partida. O Galo mineiro chegou a fazer um gol que foi anulado por impediamento num lance muito bom pela direita. Entretanto, aos 35, saiu o gol. Depois de falta cobrada da esquerda por Yan, a bola acabou sobrando para o Caio Ribas bater sem chance para o goleiro.

No segundo tempo, o Galinho ampliou num lance irregular. Afinal, João Rafael num ataque pela direita foi derrubado por Caio. O lance era falta clara. Mas ocorreu fora da área. Mas o jogador atleticano caiu dentro. O juiz foi na dele e marcou pênalti. Yan cobrou e ampliou, dando números finais e garantindo mais um triunfo atleticano nesta Copinha.

Vale destacar que no segundo tempo o atleticano Jadson protagonizou uma situação inusitada. Entrou aos 18 minutos e 20 segundos. Apenas 15 segundo depois levou amarelo por falta violenta. Um recorde na Copinha.

