Palmeiras goleia o União ABC e vai ao mata-mata da Copinha

O Verdão segue firme em busca do tricampeonato. Neste domingo, o Palmeiras enfrentou o União ABC (MS) e goleou a equipe de Campo Grande por 4 a 0 na Copa São Paulo de Futebol Junior. Thalys, Kauan Santos, Estêvão e Riquelme marcaram os gols do Alviverde em partida realizada na Arena Barueri.

Dessa forma, o Palmeiras já garantiu sua vaga no mata-mata do torneio. O Verdão chegou aos seis pontos, empatando com o Oeste (SP) na liderança do Grupo 24 da Copinha. O União ABC, porém, está eliminado, assim como a Queimadense (PB).

O Palmeiras dominou toda a parte e criou chances desde o início. O primeiro gol, contudo, saiu apenas aos 22 minutos, com Thalys. Após jogada pela direita, Estâvão parou em defesa do goleiro. Thalys, porém, aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes. O Verdão não conseguiu marcar mais e foi para o intervalo vencendo pela vantagem mínima.

No segundo tempo, entretanto, a qualidade alviverde sobressaiu, e o Palmeiras marcou mais três. Em lindo chute de fora da área, Kauan Santos ampliou aos cinco minutos. De pênalti, Estêvão marcou o terceiro aos 17. Para fechar a conta, Riquelme, em belíssima jogada individual, balançou as redes aos 32 minutos.

Palmeiras e União ABC voltam a campo na próxima quarta-feira pela última rodada da fase de grupos da Copinha. O Verdão encara o Oeste para definir quem ficará com a liderança da chave, enquanto o time sul-mato-grossense encara a Queimadense.

