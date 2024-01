Dorival se despede do São Paulo: ‘Pronto para novos desafios’

O técnico Dorival Júnior se despediu do São Paulo na manhã desta segunda-feira (08). O treinador, que vai assumir a Seleção Brasileira, após a saída de Fernando Diniz, utilizou as redes sociais para agradecer o clube após encerrar sua segunda passagem no Morumbi.

“Obrigado, São Paulo! As 3 primeiras palavras desse texto não poderiam ser diferentes, e serão repetidas por mim eternamente. Ser treinador do São Paulo Futebol Clube é uma honra. E uma que pude ter duas vezes na minha carreira. Nessa segunda passagem, especificamente, encontrei um grupo de atletas guerreiros, com amor ao que fazem, funcionários dedicados, e uma gestão competente, que ajudou a devolver o clube ao patamar que é seu”, diz o começo do texto de Dorival.

“Deixo o São Paulo, hoje, pronto para enfrentar os desafios da temporada. No rumo certo e com grandes pessoas e profissionais os guiando.”, completa o texto.

Dorival deve ir ao CT do São Paulo nesta segunda-feira para se despedir do elenco. Agora, o São Paulo busca um novo técnico. O clube entrou em contato com Juan Vojvoda, mas o comandante do Fortaleza declinou o primeiro convite.

Assim, o técnico deve acabar sendo anunciado de forma oficial pela CBF nos próximos dias. Aliás, o contrato será para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. No comando do Tricolor, o treinador conquistou a Copa do Brasil do ano passado. Contudo, antes disso, ele havia conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil no comando do Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook