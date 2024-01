Muricy lamenta saída de Dorival no São Paulo: ‘Não esperava’

A saída de Dorival Júnior mexeu com os bastidores do São Paulo, que não esperava perder seu treinador antes do início da temporada. Afinal, o Tricolor Paulista montou o elenco para 2024, visando os desejos e necessidades do técnico. Contudo, ele optou por assumir a Seleção Brasileira. Dentro do clube, a saída foi vista como uma surpresa, principalmente por Muricy Ramalho.

Coordenador técnico do São Paulo, o ex-treinador do clube desejou sorte a Dorival neste novo desafio. Entretanto, admitiu surpresa com a saída do treinador, após planejar toda a temporada com ele.

“A saída a gente não esperava, mas acho que é um sonho do treinador, eu também fui treinador e temos que respeitar. Vai fazer muita falta, porque fizemos um planejamento em cima do treinador, mas queremos desejar boa sorte a ele. Além de grande treinador, é excepcional como pessoa, vai fazer falta, mas a vida do treinador é assim. Tem escolhas, tem que tomar decisões. Ele tomou essa decisão, temos que aceitar e torcer para ele. Além de grande treinador tem um baita caráter, foi campeão, muito sucesso para ele, porque merece”, disse Muricy, na saída do CT da Barra Funda, neste domingo.

Assim, Dorival deve ser anunciado de forma oficial pela CBF nos próximos dias. Aliás, o contrato será para o ciclo da Copa do Mundo de 2026.

No comando do Tricolor, o treinador conquistou a Copa do Brasil do ano passado. Contudo, antes disso, ele havia conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil no comando do Flamengo.

Muricy deve ajudar São Paulo a procurar um novo técnico

Dorival deve ir ao CT do São Paulo nesta segunda-feira (8) para se despedir do elenco. Agora, o São Paulo busca um novo técnico. O clube entrou em contato com Juan Vojvoda, mas o comandante do Fortaleza declinou o primeiro convite.

Coordenador técnico do clube, Muricy Ramalho será nome importante na busca por um novo treinador. O Tricolor ainda não tem nenhum nome como favorito, mas deseja escolher um comandante antes da primeira partida no ano. O São Paulo estreia na temporada dia 20 de janeiro, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.

