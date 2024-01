Corinthians avança para quitar dívida com Rojas

O Corinthians avançou nas conversas para quitar sua dívida com o meia Rojas. O jogador cobrava o Timão por direitos de imagens atrasados e ameaçava ir à Fifa para rescindir seu contrato. Ao todo, o paraguaio cobrava um valor de quase R$ 5 milhões da equipe do Parque São Jorge. A expectativa entre as partes é que o acordo seja selado nos próximos dias.

Inicialmente, o Timão gostaria de pagar a dívida em 12 parcelas mensais. Entretanto, o paraguaio não gostou da oferta e informou que aceitaria receber em no máximo seis prestações. Assim, com um denominador comum entre as duas partes, o Corinthians, agora, espera outra postura do atleta. Afinal, a diretoria entende que Rojas tem um salário alto para os padrões do futebol brasileiro e espera que a quitação dos valores faça com que o jogador renda mais em 2024.

“Já conversamos com o advogado do Rojas, queremos resgatar não só a parte financeira, mas a parte atleta. Ninguém esquece de jogar da noite para o dia. Ele é um grande jogador, temos intenção de ficar, não tenho dúvida que com a nova estrutura ele vai render mais. Ninguém consegue render sem receber. Você precisa ter essa estrutura. Quando tem, trabalha feliz. É isso o que queremos fazer, é voltar a dar estrutura para manter ordem”, disse o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

Rojas disputou 20 jogos pelo Timão nesta temporada, com duas assistências e nenhum gol. Contudo, sua última temporada foi atrapalhada por diversas lesões. Afinal, o jogador disputou só 32% do tempo desde que chegou ao clube, em julho.

