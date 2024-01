David vibra com chance no Vasco: ‘Muito feliz por fazer parte disso’

O Vasco vem intensificando a movimentação no mercado para qualificar o seu elenco. O atacante David, terceiro reforço da equipe em 2024, desembarcou no Rio de Janeiro, na noite deste último domingo (07). O jogador defenderá o Cruz-Maltino durante esta temporada por empréstimo junto ao Internacional. Em sua chegada no aeroporto do Galeão, ele vibrou com a oportunidade de vestir a camisa do Gigante.

“É um elenco muito qualificado, estou muito feliz de fazer parte disso também. Estou muito confiante, tenho certeza que eles vão em ajudar muito como também vou ajudar eles, e que possamos ter um ano de conquistas”, comemorou o atacante, ao canal ‘BTB Sports’

O Vasco pagará integralmente os salários de David e no contrato de empréstimo há uma obrigação de compra em caso de metas batidas. Para isso ocorrer, o atleta terá que atuar em 60% das partidas da equipe na temporada. O valor a ser eventualmente pago são 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 14,9 milhões na cotação atual) por 65% dos direitos.

Últimas temporadas de David

O atacante defendeu o São Paulo por empréstimo na última temporada, já que foi um pedido de Rogério Ceni, com quem trabalhou no Fortaleza. Pelo Tricolor Paulista, ele em grande parte de sua passagem foi reserva, teve altos e baixos e entrou em campo 39 vezes. David anotou cinco gols e deu três assistências.

Anteriormente defendeu Cruzeiro e Fortaleza, onde era titular e tinha uma maior importância no time. O jogador defendeu a Raposa por duas temporadas, com 70 jogos e quatro gols marcados. Em seguida, se transferiu para o Leão do Pici e viveu seu auge até aqui. Afinal, em dois anos entrou em campo em 112 oportunidades e fez 25 gols.

Este desempenho lhe permitiu fechar com o Internacional em 2022. Contudo, não correspondeu às expectativas, pois teve rendimento discreto. Ele atuou em 39 partidas, com dois gols e duas assistências.

Vasco busca reforços no silêncio

A marca do Vasco neste início de janela é a cautela, sob a liderança do novo diretor de futebol, Alexandre Mattos. Isso porque as três contratações feitas até aqui surpreenderam, pois não havia rumores recentes em cima dos nomes. As notícias envolvendo as tratativas surgiram com as tratativas já bem avançadas. Principalmente com o zagueiro João Victor.

Apenas o nome de David já havia sido ventilado anteriormente. Enquanto o outro defensor, Robert Rojas, ficou próximo de defender o Vasco na segunda janela de 2023, mas não houve acerto por exigências do River Plate, dono dos direitos econômicos do paraguaio.

