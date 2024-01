Botafogo inicia 2024 com novidade na comissão técnica

O Botafogo deu o pontapé inicial da temporada 2024, no último domingo (7), no Espaço Lonier, com novidades na comissão técnica chefiada por Tiago Nunes.

Fabio Matias é o novo auxiliar-técnico permanente do Botafogo. Ex-Red Bull Bragantino, o profissional também tem passagens nas categorias de base do Flamengo, Grêmio e Internacional. Nas inferiores, conquistou títulos importantes, como a Copa São Paulo e o Campeonato Brasileiro Sub-20.

O cargo, no último ano, ficou sob a batuta de Lucio Flavio. O ex-meia, na metade da temporada, assumiu o time, no entanto, não resistiu à sequência ruim e acabou demitido do clube.

Além da comissão técnica, o Botafogo tem caras novas em outras áreas. Novo gerente executivo, Augusto Oliveira trabalhará diretamente com o diretor esportivo André Mazzuco. Ele, no entanto, está em São Paulo, onde acompanha os meninos do Glorioso na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O clube trabalhará também com uma nova área no Núcleo de Saúde e Performance. Assim, o fisiologista Dailson Paulucio foi promovido ao cargo de Cientista de Dados. Ele coordenará o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com este remanejamento, Rodrigo Saar, que estava no Cruzeiro, é o novo fisiologista do Alvinegro.

Botafogo tem viagem planejada

A previsão é que, na próxima terça-feira (9), o grupo viaje para Itu, interior de São Paulo, onde a delegação vai trabalhar por uma semana. Um resort em meio à natureza receberá o Botafogo, e o treinador Tiago Nunes começará as atividades táticas e técnicas.

O Alvinegro terá o Madureira como primeiro adversário, no dia 17 de janeiro, no Estádio Nilton Santos. Mas provavelmente com uma escalação alternativa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.