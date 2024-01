Joia do Flamengo passará por cirurgia após lesão grave na Copinha

O Flamengo mostrou personalidade diante do São José-RS e venceu por 2 a 1 na estreia da Copinha. No entanto, Darlan sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e saiu de campo na última sexta-feira (5). O zagueiro, dessa forma, vai precisar passar por uma cirurgia no clube. A informação é do “ge”.





Lesão de Darlan no Flamengo

A lesão aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Depois do jogo, Darlan retornou imediatamente ao Rio de Janeiro. O zagueiro, desse modo, realizou exames médicos para saber suas reais condições físicas. Os estudos detectaram um problema multiligamentar, similar ao ocorrido com Bruno Henrique em 2022.

Assim, Darlan vai precisar passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (8). O procedimento será conduzido por um especialista, mas terá observação de Márcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro. O zagueiro deve ficar cerca de 10 meses afastado dos gramados.

Darlan é uma das principais promessas das categorias de base do Flamengo. O zagueiro participou do título do Brasileirão Sub-20 em 2023 e também esteve presente na geração vitoriosa do Sub- 17 em 2021. O defensor está com 20 anos e tem contrato no clube até dezembro de 2024.





