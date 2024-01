Praxedes recebe liberação do Bragantino para treinar e assinar com Vasco

O Vasco acertou a permanência do volante Praxedes junto ao Bragantino por pelo menos esta temporada. Afinal, os clubes chegaram a um acordo com relação a um novo empréstimo por mais um ano. Assim, o jogador pode se reapresentar com o restante do elenco e começar a fazer as atividades da pré-temporada. Vale ressaltar que o atleta perdeu o primeiro dia de trabalho, no último sábado (06), pois ainda esperava o aval do Massa-Bruta com relação às negociações.

Assim como na primeira negociação, o empréstimo terá uma opção de compra de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 17,1 milhões na cotação atual) por 65% dos direitos do volante. Aliás, caso o Gigante da Colina decida ficar em definitivo com ele terá que ser pagar parcelar a compra em quatro vezes e quitá-las de forma semestral.

Mesmo que Praxedes continue em um novo empréstimo, o Cruz-Maltino terá a obrigação de desembolsar R$ 1,3 milhão pela transação. O envio da quantia deve ser feito até 24 de março. A informação é do jornalista ‘Venê Casagrande’.

A permanência de Praxedes é vista pelo Vasco como uma missão cumprida. Afinal, a sua chegada e continuidade foram pedidos do técnico Ramón Díaz. Além disso, o clube carioca conseguiu refazer um negócio com o Bragantino, pois a opção de compra no primeiro empréstimo girava em torno de R$ 26 milhões por parte dos direitos econômicos. Inicialmente, o Massa Bruta não abria mão de receber esse valor, mas cedeu às conversas e fechou um novo negócio.

Vasco segurou quatro jogadores

O Gigante da Colina manteve quatro atletas que tinham o contrato encerrando ao fim da última temporada. Além de Praxedes, o clube renovou com Maicon e Zé Gabriel. Além de ter contratado em definitivo o lateral-direito Paulo Henrique junto ao Atlético. Já a respeito do atacante Rossi, o próprio revelou em entrevista que seu vínculo possuía ampliação automática caso a equipe permanecesse na Série A.

Em contrapartida, outros cinco jogadores que também possuíam contrato terminando em 2023 deixaram o Vasco. São os casos do lateral-direito Gabriel Dias e o atacante Alex Teixeira. Já com relação aos atletas que estavam no Vasco por empréstimo e que não houve renovação são três: o goleiro Ivan, o zagueiro Robson Bambu e o atacante Sebástian Ferreira.

Assim como Praxedes, o volante Marlon Gomes e o atacante Gabriel Pec também não participaram do primeiro dia da pré-temporada. Isso porque o clube os liberou para participar do torneio Pré-Olímpico com a Seleção sub-23. A competição ocorre até o dia 11 de fevereiro e a dupla estará ausente até as primeiras rodadas do Carioca.

