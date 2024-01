Presidente do Santos fala sobre contratações, patrocínio e nova Vila Belmiro

O novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu uma entrevista para imprensa na manhã desta segunda-feira (8). O atual mandatário, dessa forma, comentou sobre as próximas negociações do Peixe para 2024. A tendência é que reforços e vendas ainda sejam concluídas nas próximas semanas.

“As negociações continuam. Tanto de entrada quanto saída. Não fechamos o grupo ainda. Temos grande parte concluído, mas oportunidades surgem. Nossos departamentos estão mobilizados para avaliar o mercado e a tendência é que surjam oportunidades de vir ou vender atletas”, declarou Marcelo Teixeira.

Vila Belmiro

Nos últimos meses, Santos e WTorre firmaram um acordo pela construção de uma nova Vila Belmiro. Assim, Marcelo Teixeira confessou que ainda aguarda pelo protocolamento da prefeitura.

“Já convoquei uma reunião da WTorre junto com o arquiteto. Queremos uma conciliação de interesses. Afinado o interesse, faremos com que o projeto seja protocolado na prefeitura. Vamos encaminhar ao conselho para que ele aprove e, paralelamente, vamos protocolar na prefeitura, que independente do conselho. Assim o processo terá encaminhamento rápido para que possamos tirá-lo do papel”, disse Marcelo Teixeira.

Patrocínios do Santos

O Santos acabou sendo rebaixado de forma inédita para segunda divisão em 2023. No entanto, ainda segue sendo um dos gigantes do futebol brasileiro. Marcelo Teixeira, dessa forma, comentou sobre os patrocínios e estratégias de marketing do clube para 2024.

“Colocamos como meta, no mínimo, manter os valores atuais. Eu não posso criar uma expectativa em cima de negociação. O Santos tinha um parceiro numa propriedade da camisa. O departamento de marketing já deu andamento a negociação. Este mesmo parceiro esteve interesse em estar em outra propriedade da camisa pagando mais que o atual detentor. Com certeza, reverteremos em resultados positivos financeiros ao Santos. Em 100 dias pretendo voltar e demonstrar as ações que tivemos”, completou Marcelo Teixeira.

O Santos já contratou 12 reforços nesta janela de transferências, incluindo Giuliano, Gil, Willian Bigode e Otero. Além disso, os dirigentes alvinegros também monitoram outras possíveis contratações para 2024. O Peixe entra em campo no dia 20 de janeiro, diante do Botafogo-SP, pela estreia do Paulistão.

