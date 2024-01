Corinthians entra na briga com o Internacional por Borré

O Corinthians entrou na briga com o Internacional pela contratação do atacante Borré. O jogador pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, mas deve trocar de ares em 2024. O Timão não realizou nenhuma proposta, mas consultou o time alemão para saber de uma possível transferência do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo ”Goal” e confirmada pelo Jogada10.

Atualmente, Borré está emprestado ao Werder Bremen, time que também está na Primeira Divisão da Alemanha. Em 13 jogos, foram quatro gols para o atacante na atual temporada. O jogador tem conversas avançadas com o Internacional, mas ainda não há nada acertado com o clube do Rio Grande do Sul.

Assim, o Timão decidiu entrar na parada e saber a situação do jogador. Muito se passa pela desistência do Corinthians na contratação de Gabigol. O atacante do Flamengo era o grande sonho do clube do Parque São Jorge, mas as negociações não deram certo.

A situação ainda está em estágio inicial, mas o Corinthians acredita que pode atravessar de fato as tratativas do Internacional pela contratação do centroavante de 28 anos. As conversas ainda não chegaram em valores, mas devem ganhar um avanço nos próximos dias. Entretanto, o Timão está disposto a aumentar as cifras, para superar o Colorado.

Até aqui, o Corinthians já acertou as contratações do zagueiro Torres, os laterais Palacios e Hugo, o volante Raniele e o meia Garro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.