Abel se reapresentará ao Palmeiras apenas na semana que vem

O Palmeiras se reapresentou para iniciar a pré-temporada nesta segunda-feira (08). Contudo, seu comandante não deve se juntar ao elenco. Isso porque Abel Ferreira tem um acordo com o Verdão e só deve se apresentar na próxima segunda (15). Ele terá mais sete dias para passar férias com a família em Portugal.

Durante esta semana, João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa, os outros portugueses da comissão técnica, comandarão as atividades de pré-temporada do Verdão.

O acordo costurado entre treinador e diretoria começou ainda em 2023. Enquanto os jogadores entraram de férias, Abel permaneceu no CT, planejando a próxima temporada. Por conta disso, houve um entendimento entre as partes de que era justo ele ganhar esta semana a mais em janeiro para ficar na Europa.

Aliás, Abel Ferreira vai entrar em seu último ano de contrato com o Palmeiras. A presidente Leila Pereira já disse publicamente que gostaria de renovar com o treinador, caso fosse eleita novamente ao cargo. Contudo, o técnico português cogita tirar um ano sabático, após cumprir seu vínculo com o Verdão.

No final de 2023, Abel entrou na mira do Al-Sadd, do Qatar. Entretanto, as conversas não avançaram, e o técnico passou a trabalhar nos preparativos para a temporada de 2024 do Palmeiras. O clube contratou Caio Paulista, Moreno e Bruno Rodrigues com o consentimento da atual comissão técnica, por exemplo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.