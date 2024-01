Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu para iniciar pré-temporada

Depois do período de férias, o elenco do Flamengo se reapresentou, nesta segunda-feira (8), no Ninho do Urubu. nesse sentido, o grupo iniciará a pré-temporada, que será dividida em duas partes: de 8 a 16 de janeiro no Rio e de 18 a 30 em Orlando, nos Estados Unidos.

Quem chegou cedo para o início do trabalho foi o técnico Tite, que estava acompanhado do filho Matheus Bachi. Ambos atenderam os torcedores que estavam na porta do Centro de Treinamento no período da manhã. Além disso, Varela, Matheuzinho, Ayrton Lucas, David Luiz, Wesley, Léo Pereira e Pedro também pararam seus carros para fotos e autógrafos, segundo o portal ‘ge’.

Ausência do único reforço

O Flamengo terá nove dias de trabalhos no CT até a estreia do time no Campeonato Carioca, depois mais 13 dias em Orlando, nos Estados Unidos, incluindo um amistoso contra o Orlando City em 27 de janeiro.

No entanto, apesar da promessa de reforços, o clube carioca teve mais saídas do que chegadas. Filipe Luís se aposentou, Rodrigo Caio não teve o contrato renovado e Everton Ribeiro deixou o Rubro-Negro para defender as cores do Bahia. Além deles, o atacante Pedrinho estourou a idade e assinou com o North Texas, dos Estados Unidos. O goleiro Santos é outro que está próximo de deixar o clube e acertar com o Fortaleza.

Única contratação para 2024 até aqui, De La Cruz não esteve no Ninho do Urubu, visto que chega ao Rio de Janeiro somente nesta terça-feira (9). Vale lembrar que o Rubro-Negro pagou ao River Plate R$ 77,7 milhões para contar com o uruguaio. Matheus Gonçalves e Thiaguinho retornaram de empréstimo e também ingressarão ao elenco principal.

O primeiro jogo do Flamengo na temporada está marcado para o dia 17, contra o Audax, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

