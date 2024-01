Corinthians acerta a contratação do zagueiro Gustavo Henrique

Tem reforço chegando para o sistema defensivo do Corinthians. O clube paulista acertou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, atualmente no Real Valladolid (ESP), mas que tem passagens por Flamengo e Santos.

O defensor de 30 anos deverá desembarcar em São Paulo nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato. O vínculo, afinal, será de duas temporadas, até o fim de 2025. O Timão não vai pagar pela transferência, mas os espanhóis manterão parte dos direitos econômicos do atleta. A “Radio Marca” deu a informação primeiramente.

Gustavo Henrique chegou ao Valladolid, que é presidido por Ronaldo Fenômeno, no começo da temporada. O defensor, contudo, não se firmou. Apesar de ter começado como titular, acabou perdendo a vaga nas últimas partidas e vinha sendo reserva. Em 13 partidas, marcou um gol. Antes ele estava no Fenerbahçe (TUR). No Corinthians, reencontrará Lucas Veríssimo, que foi seu companheiro de zaga no Peixe.

Revelado no Santos, ele subiu para os profissionais em 2012 e venceu dois Paulistões (2015 e 2016). Permaneceu no Peixe até 2019 e se transferiu para o Flamengo em 2020. No Rubro-Negro, ganhou oito títulos, incluindo um Brasileirão (2020), além de participar das campanhas da Copa do Brasil (2022) e Libertadores (2022). Na Turquia, venceu a Copa da Turquia com o Fenerbahçe comandado por Jorge Jesus.

