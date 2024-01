Internacional libera dois jovens: filho de Amoroso e lateral-direito

Dois jovens jogadores do Internacional estão de partida. Um é o lateral-direito Allan Aniz, que acertou com o Miami FC. O outro é o atacante Matteo Amoroso, filho do ex-atacante Amoroso, que vai para o Ituano. A liberação deve sair nos próximos dias.

O Internacional manteve um percentual do negócio com o clube norte-americano pela liberação do lateral. O diretor esportivo Magrão, aliás, esteve na cidade e visitou o Inter Miami, clube de Messi, para o qual trabalhou antes de se transferir para o clube gaúcho.

Filho de Amoroso, Matteo acertou para defender a camisa do Ituano. Na transação, o clube paulista ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 25% foram para o Colorado e os outros 25% são do jogador.

Matteo ainda terá a chance de disputar o Campeonato Paulista. Ele tinha contrato com o Internacional até dezembro deste ano. Por ter 21 anos, o atacante já não tinha mais idade para disputar a Copinha. Allan Aniz, no entanto, ainda está dentro do limite de idade da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.