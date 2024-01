XV de Jaú x Internacional: onde assistir e escalações

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição reveladora de craques, entra na última rodada. E o XV de Jaú e Internacional duelam nesta terça-feira (9), às 17h15, no Estádio Zezinho Magalhães, o Jauzão, em Jaú, interior de São Paulo. As equipes jogam pela terceira rodada do Grupo 12.

Santa Cruz-SE e Velo Clube também se enfrentam nesta terça, às 15h, pela preliminar do mesmo grupo.

Onde assitir

Este duelo terá transmissão da CazéTV (no Youtube) a partir das 17h15.

Internacional e XV de Jaú chegam à última rodada com seis pontos, cada, na tabela. As duas equipes já estão garantidas na próxima fase. Portanto, o confronto servirá para definir quem vai garantir o primeiro lugar no grupo.

Como chega o XV de Jaú?

O XV de Jaú vem de vitória de virada sobre o Santa Cruz-SE, por 2 a 1. Com seis pontos, dessa forma, o time está tranquilo para a segunda fase. O técnico Isaque Pereira, da equipe jauense, deverá escalar o time que derrotou a equipe sergipana na última rodada da competição. Isaque ainda não deu pistas se mexerá nos onze que iniciaram a última partida.

Como chega o Internacional?

Ricardo Mathias, atacante de 1,92, afinal, é um dos destaques do Internacional, com três gols marcados. Também com seis pontos e já garantido na próxima fase, contudo, o Internacional entra em campo para tentar assegurar o primeiro lugar na chave. A luta do Colorado na competição, no entanto, é para conseguir o sexto título. O clube, afinal, já conquistou a competição nos anos 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020.

XV DE JAÚ X INTERNACIONAL

3ª Rodada Grupo 12 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: Terça-feira (9), às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães (Jauzão), em Jaú interior de São Paulo(SP).

XV de Jaú: Caniato; Guilherme, Patrick, Iago e Daniel; Luis Gabriel, Tavares, Kaka e Kevin; Marcus Gabriel e Felipe Borges. Técnico: Isaque Pereira.

Internacional: Diego (Gabriel); Valentin, Luan, João Dalla Corte (Evertow) e Lucas Ferreira; Anderson, Enzo, Pedro Henrique e Gustavo Prado; Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias. Técnico: João Miguel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.